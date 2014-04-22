قراصنة يستهدفون هواتف "آيفون" بتطبيقات خبيثة

كشفت شركة أمنية عن حملة شنها قراصنة ضد عدد من هواتف "آبل" الذكية مكسورة الحماية، وذلك بهدف الاستيلاء على معلومات حساسة تخص مستخدمي تلك الأجهزة. وأوضحت شركة SektionEins أن الحملة بدأت في السابع عشر من شهر أبريل الجاري، بعد أن نشر قراصنة مجموعة من التطبيقات مخصصة لهواتف "آيفون" مكسورة الحماية، وهي التطبيقات التي تحتوي على "أكواد" خبيثة خفية.

وأكدت الشركة أن مهمة "الأكواد" الخبيثة الموجودة في تلك التطبيقات هي نقل المعلومات الخاصة بـ"مُعرف آبل" Apple ID، سواء اسم الحساب أو الرقم السري، من الهواتف المثبتة عليها إلى خوادم مملوكة للقراصنة.

وتكمن خطورة تسرب المعلومات الخاصة بـ"مُعرف آبل" لأشخاص غير المستخدم الأصلي للجهاز، في قدرة هؤلاء الأشخاص على انتحال شخصية المستخدم أثناء استخدام خدمات "آبل" المختلفة، والقيام بمهام مثل الشراء من متجر "آيتونز" أو "آب ستور" دون موافقته.

وأشارت SektionEins إلى أن التطبيقات الخبيثة مصدرها قراصنة من الصين يستخدمون خوادم موجودة في الولايات المتحدة، وأن تلك التطبيقات منتشرة على الإنترنت خارج متجر "سيديا"، وهو المتجر الأشهر لهواتف "آيفون" مكسورة الحماية. ونصحت الشركة الأمنية بضرورة قيام مُلاك هواتف "آيفون" مكسورة الحماية بتغيير الرقم السري لمُعرف "آبل" خاصتهم، إضافة إلى إلغاء عملية كسر الحماية، وهي العملية التي تعرف بين المستخدمين باسم "جيلبريك" JailBreak.

يذكر أن التطبيقات الخبيثة تمت برمجتها لإصابة هواتف "آيفون" المزودة بمعالجات مطورة بمعمارية 32-بت، مما يعني أنها ليست مؤثرة في هواتف "آيفون 5 إس" iPhone 5S المزود بمعالج مطور بمعمارية 64-بت