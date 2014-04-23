رسائل "الآيفون" تظهر مباشرة على "نظارة غوغل"

في خطوة أخرى مذهلة من شركة "غوغل" أعلنت الشركة عن تطبيق جديد يسمح بنقل رسائل الإس إم إس في هاتف "الآيفون" إلى شاشة نظارة "غوغل" المعروفة باسم "غوغل غلاس".

وببساطة يعني هذا الأمر أنك عندما تسأل أحدهم: "أين أنت؟"، فسيظهر هذا السؤال على نظارة غوغل، دون الحاجة إلى النظر في الهاتف، لمعرفة ماذا وصلك من رسائل.

وقالت "غوغل" إنها تسعى لجعل هذا التطبيق في متناول كل من يرتدي نظارة غوغل، وليس عليهم سوى التعامل مع التطبيق الجديد، واختيار زر "إظهار المحتوى".

ومن ميزات النظارة الجديدة التي تم تحديد سعرها الأولي 1500 دولار، أنه في حالة ارتدائك لنظارة غوغل، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تقول (التقط صورة Take a picture)، فتقوم النظارة بضبط الكاميرا والتقاط أوضح صورة ممكنة، بأعلى جودة للتصــوير، وتخزين الصور وعرضها أمامك بشكل سريع.

ومن الميزات الرائعة لنظارة غوغل خدمة الفيديو، فبينمــا تكون في مطعم أو حديقة وتريد توثيق الزيارة، فكل ما عليك وأنت ترتدي النظــارة هو أن تأمــرها بتسجيل ما تراه عبرها بالفيديو، دون أي لمسة أو حمل كاميرا في يدك أو توجيه يدك لأماكن معينة.

ثم تقوم كاميرا نظارة غوغل بتسجيــل ما تراه عينيك بمنتهى الجــودة والكفاءة والسهولة، بل ويمكنك أيضاً مشــاركة الفيديوهات من خلال رفعها في الـ(Google Hangout) ليراها أصدقاؤك.