آبل.. الرسائل والقيادة "Don't mix"

حصلت شركة "آبل" على براءة اختراع لنظام جديد يمنع مُستخدمي أجهزتها الذكية، مثل أجهزة الآيفون والآيباد، من كتابة الرسائل عند قيادة السيارة.

وتُعتبر كتابة الرسائل النصية من أكثر الأسباب التي تُشتت انتباه المُستخدمين أثناء قيادة سياراتهم، مما قد يؤدي إلى الحوادث في الطرقات، حيث يُعتبر تشتت انتباه السائق سبباً لأكثر من 80% منها، حسب دراسة سابقة، وهو ما دفع العديد من جهات تنفيذ القانون حول العالم إلى حظر استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

وجلبت براءة الاختراع آلية تُسبب قفل الجهاز الذكي الخاص بسائق السيارة، بحيث تمنعه من إنجاز بعض المهام مثل كتابة الرسائل، وذلك دون ضرورة وجود أي إضافة أو تعديل على السيارة.

وتستفيد براءة الاختراع من نظام لتحليل الحركة، وآخر لتحليل المشهد Scenery analyzer، ومن نظام قفل خاص بالجهاز الذكي، حيث يقوم نظام تحليل الحركة باكتشاف وجود مُستخدم الجهاز الذكي داخل السيارة، في حين يقوم النظام الآخر باكتشاف فيما إذا كان مُستخدم الجهاز متواجداً خلف عجلة القيادة ليتم قفل هاتفه ومنعه من كتابة الرسائل، في تلك الحالة.