"فيسبوك" تعلن عن 1.28 مليار مستخدم نشط شهرياً

أظهرت النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، والتي أعلنت عنها "فيسبوك"، الأربعاء، تسارع أعمالها المتعلقة بالإعلان عبر الأجهزة المحمولة، الأمر الذي يرى المراقبون أنه سيساعد الشركة على تحقيق أهدافها في أسواق المال.

وقالت "فيسبوك" إن الإعلانات المحمولة شكلت ما نسبته 59% من إيراداتها خلال الربع الأول من العام 2014، مسجلة ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع نسبة الـ30% التي كانت قد حققتها خلال نفس المدة من العام الماضي.

كما نمت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 72% على أساس سنوي، لتبلغ 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول، وهو ما جاء فوق التوقعات، حيث كانت توقعات المحللين تتحدث عن 2.36 مليار دولار.

ولعبت الإعلانات التي تظهر في قسم "آخر الأخبار" أيضا دورا مهما في نمو إيرادات "فيسبوك"، وعززت أسعار أسهمها خلال العام الماضي.

وكشفت الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم أيضا عن بلوغ عدد مستخدميها النشطين شهريا حتى تاريخ 31 مارس الماضي، ما يزيد على 1.28 مليار مستخدم، يقوم 1.01 مليار منهم بالوصول إلى الشبكة عبر الأجهزة الذكية، سواء الهواتف الذكية أو الحاسبات اللوحية.

وبحسب أرقام "فيسبوك" الجديدة، يقضي مستخدموها جل وقتهم على الشبكة، حيث تصل نسبة من يسجل دخوله إلى "فيسبوك" يوميا إلى 62.7% من إجمالي المستخدمين النشطين، وذلك بالمقارنة مع 59.9 خلال نفس المدة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي دخلها بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 642 مليون دولار، أو 25 سنتا للسهم الواحد، مقارنة بـ219 مليون دولار، أو 9 سنتات خلال نفس المدة من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشير فيه التسريبات إلى أن "فيسبوك" تعتزم قريبا الانضمام إلى شركتي "غوغل" و"آبل" في سوق الإعلان عبر الأجهزة المحمولة، وذلك مع إطلاق شبكة إعلانات تستفيد من قاعدة البيانات التي تملكها الشركة عن أكثر من مليار و280 مليون مستخدم.