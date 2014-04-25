سامسونغ تكشف عن هاتف جديد مدعم بـ"بروجيكتور"

كشفت "سامسونغ" عن الجيل الثاني من هواتفها الذكية المزودة بجهاز إسقاط ضوئي "بروجيكتور"، وهو الهاتف الذكي أطلقت عليه اسم "غالاكسي بيم 2″ Galaxy Beam2.

واستعرضت "سامسونغ" هاتفها الذكي الجديد عبر موقعها الرسمي الموجه للسوق الصيني، حيث أوضحت أن الهاتف يضم شاشة بقياس 4.66 بوصة تعمل بدرجة وضوح تبلغ 480×800 بكسل، وهي نفس درجة وضوح الصور التي يعرضها جهاز الإسقاط الضوئي المدمج به.

ويضم الهاتف جهاز الإسقاط الضوئي المصغر في الجزء العلوي منه، وأشارت "سامسونغ" إلى أن هذا الجهاز يملك ميزة تصحيح الألوان تلقائياً لتتناسب مع خلفية العرض، ويقدم صورا بدرجة شفافية منخفضة وبتباين عال.

ويملك الهاتف "غالاكسي بيم 2" كذلك معالجا رباعي النواة بسرعة 1.2 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة من نوع "ميكرو إس دي".

ودعمت "سامسونغ" هاتفها الجديد بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 5 ميجابكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة FullHD، وزودته بنظام تشغيل "أندرويد 4.2.2" المعروف اختصارا باسم "جيلي بين".

ويتميز الهاتف الذكي "غالاكسي بيم 2" بوزن منخفض لا يتجاوز 165 غراما تقريبا، وسمك 11.6 ملم، رغم أن "سامسونغ" أكدت تزويده بهيكل معدني، وبطارية سعة 2600 ميلي أمبير/ساعة.

ولم تكشف الشركة عن موعد محدد لطرح الهاتف، الذي يأخذ الاسم الرمزي SM-G3858، في الأسواق، إلا أن المنتظر أن تطلقه الشركة في السوق الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كان قد حصل الجهاز على موافقة المركز الصيني لاعتماد أجهزة الاتصالات في منتصف مارس الماضي.

يذكر أن الهاتف "غالاكسي بيم 2" لن يكون أول أجهزة "سامسونغ" الذكية المزود بجهاز إسقاط ضوئي مدمج، حيث كانت الشركة قد طرحت في 2012 هاتفها "غالاكسي بيم" Galaxy Beam الذي يضم جهاز إسقاط ضوئي يبلغ دقته nHD.