خطوات بسيطة لبحث آمن على الإنترنت!

في خضم الكم الهائل من التقارير التي تكشف عن عدد غير محدود من عمليات الاختراق والتجسس التي تطال سواء البريد الإلكتروني أو الكمبيوتر المحمول نفسه، والتي تلج كلها عبر باب الإنترنت، لا بد من خطوات تحمي مستخدم الشبكة.

ففي خطوات بسيطة يمكن للمستخدم أن يقي نفسه ومعلوماته الشخصية شر التجسس. هذا ما يؤكده أحد المتخصصين في هذا الشأن بحسب مجلة "بي سي ورلد" PC WORLD . أما الخطوات فتختلف بحسب المتصفح الذي تستعمله، علماً أن مجمل تلك المتصفحات تمتلك طريقة تحافظ على الخصوصية، وتسمح لك بزيارة مواقع إلكترونية دون أن يتم تعقبك.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستعمل متصفح إنترنت اكسبلورر، عليك بالدخول عبر الخيار التالي: .Safety>InPrivate Browsing

أما إذا كنت تستعمل متصفح "كروم" فعليك أن تضغط على زر القائمة Menu وأن تختار New incognito window.

أما لمستخدمي الفاير فوكس، فعليهم اختيار ما يلي: File>New Private Window.