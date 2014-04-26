سامسونغ تؤكد وجود خلل في كاميرا "غالاكسي إس 5"

أعلنت شركة "سامسونغ" عن وجود مشكلة في مجموعة من هواتف "غالاكسي إس 5" الجديدة تؤدي إلى توقف الكاميرا الرئيسية في تلك الأجهزة بشكل دائم.

وتبدأ المشكلة عند ظهور رسالة خطأ لمستخدمي بعض هواتف "غالاكسي إس 5" عند استعمال الكاميرا الأساسية في أجهزتهم، وتفيد الرسالة بفشل بالكاميرا، Warning: Camera Failed، لتتوقف بعدها تماماً عن العمل.

وأوضحت "سامسونغ"، على لسان متحدث رسمي، أن تلك المشكلة ظهرت في عدد محدود من هواتف "غالاكسي إس 5" الجديدة، وذلك دون أن تكشف عن سبب واضح لهذه المشكلة.

واكتفت الشركة بالتأكيد على أنها ستقوم بعملية تبديل مجاني للمتضررين، سواء عبر متاجرها المعتمدة أو وكلائها، حيث اعترفت الشركة أن الخلل ليست له علاقة بطريقة استخدام الهاتف.

ولم تكشف "سامسونغ" كذلك عن الأسواق التي طرحت فيها هواتف تعاني من تلك المشكلة، والتي ظهرت بشكل كبير في الولايات المتحدة، خاصة بالنسخة التي طرحتها شركة "فيريزون" للاتصالات.

يذكر أن "سامسونغ" كانت قد أزاحت الستار عن الهاتف "غالاكسي إس 5" في فبراير الماضي، وأطلقته بالأسواق قبل عدة أسابيع، وهو الهاتف الذي يضم كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابكسل.