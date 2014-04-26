كيف تحذف مواقعك السرية من متصفحات الإنترنت؟

مثل كل زوار الإنترنت، أحيانا تتصفح أحد المواقع وتريد أن يظل ذلك سراً، ويصبح الحل أن تحذف تاريخ عمليات التصفح بالكامل، ولكن توجد طريقة لحذف موقع أو عدة مواقع انتقائياً، بحسب تقرير من مجلة PCWORLD، اليوم السبت.

ويتيح متصفح "كروم"، التابع لشركة "غوغل"، للمستخدم أن يختار انتقائياً الموقع أو المواقع التي تريد حذفها من متصفحه.

عندما تفتح تاريخ التصفح على "كروم"، وتحرك الفأرة على اسم الموقع المطلوب حذفه، يظهر مربع اختيار في عمود على يسار اسم الموقع.

اختر انتقائياً الموقع أو المواقع التي تريد التخلص منها عبر مربعات الاختبار، ثم اضغط على اختيار "حذف العناصر المختارة"، فتتم إزالة الموقع أو المواقع المختارة، مع الحفاظ على باقي تاريخ المتصفح.

ومن جانبه، سيتولى محرك البحث غوغل تذكير المستخدم بخاصية "التصفح سرا"، والتي لا تحتفظ في تاريخ المتصفح بأي مواقع.

وفي متصفح "إنترنت إكسبلورر"، الذي تملكه شركة مايكروسوفت، اضغط على أيقونة النجمة التي تقع على أقصى اليمين العلوي للصفحة، ثم زر التاريخ، فتظهر قائمة منسدلة، اختر منها تفضيل "الرؤية حسب الموقع".

ولكي تختار مشاهدة التاريخ حسب الموقع، انقر على الزر الأيمن للفأرة، واختر توسيع القائمة لمشاهدة كافة الصفحات المزارة. حدد الصفحة التي تريد حذفها ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة واحذف الصفحة من تاريخ المتصفح.

وفي متصفح "فاير فوكس"، تكون عملية الحذف مختلفة. اذهب إلى زر "تاريخ" في القائمة الرئيسية، ثم اختر "أظهر التاريخ بأكمله". اضغط على خيار الفترة الزمنية المراد البحث خلالها على العمود الأيسر، وستظهر كل الصفحات والمواقع المزارة خلال الفترة المذكورة.

حدد الموقع الذي تريد حذفه من النافذة اليمنى، ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة، واختر "احذف الصفحة".

إذا اخترت "تجاهل كل ما يتصل بالموقع"، سيحذف المتصفح كافة الصفحات المزارة الخاصة بالموقع، وليس صفحة مزارة بعينها.

وبهذا، يمكن أن تخفي تاريخك من كافة متصفحات الشبكة الإلكترونية.