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مشكلة في "فيسبوك" تمنع ظهور المنشورات

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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واجه العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، مشكلة أدت إلى عدم ظهور المنشورات في قسم "آخر الأخبار".

وتمثلت المشكلة التي أكدت حدوثها فيسبوك في عدم ظهور أي محتوى جديد في قسم "آخر الأخبار" وظهور الصور التي تظهر للمستخدم عند تحميل أي منشور جديد في نهاية الصفحة.

وأبلغ عدد من مستخدمي الأجهزة الذكية بحدوث المشكلة، ولكن بالنسبة لهم ظهرت رسالة تبلغهم بعد وجود أي محتوى في قسم آخر الأخبار No Content in this feed.

وأكدت فيسبوك حدوث المشكلة وتأسفت عن الصعوبة التي واجهها بعض مستخدميها وأن الأمر قد حُلَّ الآن.

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