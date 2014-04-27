هاتف ذكي فائق المواصفات بدولار واحد.. بشرط

تفاعلت أسواق عالم التقنية مع إطلاق "ون بلاس ون" الصينية "OnePlus One" لأول أجهزتها الذكية بنظام أندرويد كيتكات 4.4، بمواصفات قياسية قد تحرج كل المنافسين وبسعر يتراوح بين 300 و350 دولارا، وقدمت الشركة حلاً غير تقليدي لمن لا يملك ثمن الجهاز بإتاحته مقابل دولار واحد فقط، بشرط تحطيم الجهاز القديم وتسجيل العملية بالفيديو للدخول بمسابقة عنوانها "لا تقبل بالتسويات.. حطم الماضي"، ورد مستخدمون حول العالم بمقاطع فيديو توثق إقدامهم بالفعل على تحطيم أجهزتهم أملاً بالفوز بجهاز جديد.

وفيما تعتبر "ون بلاس ون" جهازها الجديد "أنيقاً بشكل مدهش"، وتراهن عليه في سوق يقدر حجمه بـ50 مليار دولار، رحب مستخدمون كثر وعدة مواقع متخصصة بمواصفات الجهاز بشاشة 5.5 إنش فائقة الوضوح 1920x 1080 يابانية الصنع، توفر 16 مليون لون بكثافة 401 نقطة لكل بكسل، وتتيح التحكم باللمس بـ10 أصابع في وقت واحد.

واعتبر بعض الخبراء أن الجهاز الجديد أسرع من غالاكسي S5 وبسعر يقل عن Nexus 5 من شركة غوغل بالنظر إلى ارتفاع مواصفاته، فيما اعتبره آخرون منافساً مباشراً للجهاز htc-one-m8 ويتفوق على آبل آيفون S5 في عدة جوانب اهمها حجم الشاشة والذاكرة وطاقة البطارية.