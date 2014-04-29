آبل تستبدل زر تشغيل آيفون 5 ذا العيوب "مجاناً"

أعلنت شركة "آبل" العملاقة عن بدء برنامجها لاستبدال زر التشغيل الذي به عيوب في هاتفها آيفون 5 والمسؤول عن غلق الشاشة وإعادة فتحها مرة أخرى مجاناً، وذلك بعد ظهور شكاوى العملاء، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشفت آبل وجود مشكلة في زر تشغيل آيفون 5 خاصةً الهواتف التي تم إنتاجها بدءاً من مارس 2013.

وأعلنت الشركة أنها ستتحمل تكلفة هذا الزر لمن يعانون من مشاكل به، وليست كل هواتف آيفون 5 بها هذه المشكلة بالطبع، ولكن إذا كنت تعاني منها فقم بتصليحها الآن مجاناً من توكيل آبل في دولتك، وبإمكانك اتباع التعليمات اللازمة من الشركة كما هي موجودة.

وأطلقت "آبل" موقعاً على شبكة الإنترنت مخصصاً لذلك، حيث يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا تقديم الرقم التسلسلي للهاتف لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على جهاز بديل.

وبدأ برنامج الاستبدال في الولايات المتحدة وكندا، وسيكون متاحاً في باقي دول العالم بداية من الثاني من مايو 2014.

وإن كان لديك مشكلة أخرى في الجهاز غير زر التشغيل، مثل شاشة مكسورة، فإنه سيتم إصلاحها أولاً على نفقتك الخاصة بعدها يتم إصلاح واستبدال زر التشغيل مجاناً.