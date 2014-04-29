"آبل" تطرح نسخة محدثة من "ماك بوك آير"

طرحت شركة "آبل"، اليوم الثلاثاء، نسخة محدثة من حاسبها المحمول "ماك بوك آير" MacBook Air على متجرها الإلكتروني، مع معالج أسرع وبسعر أقل.

وتضمنت النسخة الجديدة من حواسيب "ماك بوك آير" الجيل الرابع الذي يحمل الاسم الرمزي "هازول" Haswell من معالجات "إنتل كور آي 5" التي تعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز، مقارنة بتردد 1.3 جيجاهرتز كانت توفره هذه الحواسيب سابقاً.

وقامت "آبل" بإجراء خصم من سعر الأجهزة بمقدار 100 دولار، ليبدأ سعة طراز 11 بوصة من 899 دولاراً، و 999 دولاراً لطراز 13 بوصة.

وبالنسبة لباقي المواصفات فهي لم تتغير، حيث تقدم هذه الحاسبات هيكلاً من الألمنيوم و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين الثانوية الساكنة "إس إس دي" SSD.

وكانت شركة "آبل" طرحت حاسب "ماك بوك آير" الذي ينتمي إلى عائلة حاسبات "ماكنتوش" أول مرة عام 2008، وهو يمتاز مقارنة بغيره بالنحافة والخفة البالغة حيث كان يُعد الجهاز الأكثر نحافة في وقته مع سماكة دنيا تقدر بـ2.4 سم ووزن لا يتجاوز 1.36 كيلوغرام.

