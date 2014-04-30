تسريبات جديدة.. "آيفون 6" مضمون آبل بشكل سامسونغ

فترة بسيطة تفصل بين التسريبات التي انتشرت على المواقع الإلكترونية لشكل تصوري عن هاتف آيفون 6 المنتظر، والذي ظهرت واجهته الأمامية مطلع هذا الشهر لتأتي التسريبات الجديدة وتكشف تصميم الواجهة الخلفية للجهاز.

وتظهر التسريبات الجديدة لدمية تمثيلية عن الآيفون 6 أنه يتميز بشاشة أكبر وأنحف، مع عدم تسجيل أي فوارق كبيرة عن آخر إصدار من آبل وهو آيفون 5 إس، ولكن ما تبين من خلال الشكل المسرّب أن آبل بدأت تدخل في عالم التصاميم التي تشبه إلى حد كبير تصاميم شركة سامسونغ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولا يبدو من خلال الصور أن هناك أيَّ تغيير بمكان زر التحكم أو حتى بالكاميرا، ولكن يقول أحد الخبراء إنه من الممكن أن تصبح الحواف منحنية أكثر، ويتمتع بفلاش LED، ويظهر هذا التصميم خطوطاً جمالية جديدة ومبتكرة من قبل شركة آبل.

ونشر موقع صيني في وقت مبكر من هذا الشهر على الإنترنت صورة لهيكل خارجي يعود لهاتف "آيفون 6" الذي يترقبه المستخدمون في العالم خلال الشهور المقبلة، لتكون التسريب الأول الذي يخرج عن إطار التكهنات، لكن المفاجأة أنه في حال صحّت هذه الصورة فإن "آيفون 6" سيكون بشاشة أكبر من التوقعات التي تشير إلى أنها ستكون 4.7 إنش.

وتعيد الصورة الصينية لهيكل "آيفون 6" المزعوم إلى الأذهان شكل هواتف "غالاكسي نوت" التي تنتجها شركة "سامسونغ الكورية وتتمتع بشاشات أكبر من هواتف "غالاكسي" الأخرى.

وكلفت كل من شركتي "شارب" اليابانية و "LG" من كوريا الجنوبية، بالبدأ بتصميم الشاشات الجديدة للآيفون، وسيبدأ الإنتاج الضخم خلال أسابيع.

لكن التسريبات السابقة التي تحدثت عن هاتف "آيفون 6" كانت قد قالت إن شركة "آبل" ستطرح الهاتف الجديد "آيفون 6" بنسختين، واحدة ذات شاشة كبيرة سيكون حجمها 5.5 إنش، أما الأخرى فستكون شاشتها بحجم 4.7 إنش فقط، وهو ما يعني أن الهيكل الذي ظهر في صورة الموقع الإلكتروني الصيني قد يكون عائداً للنسخة ذات الشاشة الكبيرة من الهاتف المرتقب "آيفون 6" مع عدم التضارب في التوقعات بشأن الشاشة 4.7 إنش.

ويترقب المولعون بالتكنولوجيا الكشف عن هاتف "آيفون 6" خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن مبيعات الهاتف تبدأ بعد ذلك بفترة قصيرة، فيما تتمتع وسائل الإعلام الصينية بمصداقية خاصة فيما يتعلق بهواتف "آبل"؛ لأن كافة قطع أجهزة "آيفون" يتم إنتاجها في الصين، فضلاً عن التسريبات السابقة التي كانت تخرج من وسائل الإعلام الصينية كانت الأدق غالباً.