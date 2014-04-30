"تويتر" تعلن عن 255 مليون مستخدم نشط شهرياً

أعلنت شركة تويتر في إطار الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014، عن بلوغ عدد مستخدميها النشطين شهرياً 255 مليون مستخدم.

وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها الشركة، الثلاثاء، أنه وبالرغم من تباطؤ معدل نمو عدد مستخدمي شبكتها الاجتماعية إلا أن حصتها من الإعلانات المحمولة شهدت نموًا كبيرًا.

وذكرت تويتر أنه وإلى جانب 255 مليون مستخدم نشط شهريًا، وصل عدد مستخدمي الشبكة عبر الأجهزة المحمولة النشطين إلى 198 مليوناً، وهذا ما يفسر، بحسب المحللين، أن تستحوذ إيرادات الإعلانات المحمولة على ما نسبته 80% من إجمالي إيرادات الإعلانات.

هذا وبلغت إيرادات تويتر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 250 مليون دولار، 226 مليوناً منها جاءت مباشرة من الإعلانات، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 125%.

وللمقارنة، حققت تويتر زيادة سنوية في عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 25%، وزيادة سنوية بنسبة 31% من حيث عدد المستخدمين النشطين عبر الأجهزة المحمولة، كما وصل عدد مشاهدات الخط الزمني لشبكة تويتر إلى ما يزيد على 157 ملياراً خلال الربع الأول من عام 2014، وبنسبة زيادة سنوية قدرت بـ15%.

وكانت تويتر أعلنت عن بلوغ عدد مستخدميها النشطين شهريًا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2013، 241 مليوناً، 184 مليون مستخدم عبر الأجهزة المحمولة.

ولزيادة إيراداتها وتوسيع أعمالها في مجال الإعلانات التجارية، اتخذت تويتر أخيرًا خطوة وصفت بالمهمة نحو ذلك ومن خلال طرح خدمة تتيح للمطورين الترويج لتطبيقاتهم وحث المستخدمين على تنزيلها عبر شبكتها الاجتماعية أو عبر شبكة الإعلانات على الأجهزة الذكية "موب بوب" التي استحوذت عليها العام الماضي.