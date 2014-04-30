"سانديسك" تعلن عن تقنية جديدة لتصنيع ذواكر الفلاش

أعلنت شركة سانديسك SanDisk عن توفيرها لتقنية ون زي-نانومتر 1Z-nanometer التي وصفتها بأنها الأكثر تطورًا في العالم من فئة ذاكرة الفلاش.

وقالت الشركة المتخصصة في مجال حلول التخزين إن هذه التقنية سترفع من تصميم ذاكرة الفلاش ناند NAND من نوع 2 بت لكل خلية إكس 2 X2 و 3 بت لكل خلية إكس 3 X3 والتي سيبدأ إنتاجها التجاري في النصف الثاني من عام 2014.

وأوضح سيفا سيفارام، نائب المدير الأول لتقنيات الذاكرة لدى "سانديسك"، أنهم تمكنوا من تقديم أصغر رقائق بسعة تخزينية قدرها 128 غيغابايت والأجدى من ناحية السعر، حسب تعبيره.

وتقول "سانديسك" إن تقنية الـ 15 نانومتر تستخدم العديد من مبتكرات العمليات المتطورة وحلول تصميم الخلايا من أجل أن تتواكب هذه الرقاقات مع كلا هذين المحورين.

وتعتزم الشركة طرح تقنية "ون زي" للاستخدام في كافة حلولها التخزينية بدءًا بالبطاقات النقالة إلى محركات الحالة الساكنة إس إس دي SDD المستخدمة في الشركات.