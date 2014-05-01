تطبيق "لاين" يجلب ميزة المكالمات الهاتفية لنظام IOS

أطلقت خدمة التراسل الفوري "لاين"، اليوم، تحديثا جديدا لنسخة تطبيقها الخاصة بنظام "آي أو إس"، المشغل لأجهزة شركة "أبل" الذكية، والذي يجلب معه ميزة المكالمات الصوتية المدفوعة "لاين كول" Line Call.

ويوفر الإصدار 4.2.0 الجديد من تطبيق "لاين" لمستخدمي هواتف "آيفون" الذكية وحاسبات "آيباد" اللوحية ميزة "لاين كول" في عشر دول، هي كولومبيا والمكسيك وبيرو والفلبين وإسبانيا وتايلاند والأرجنتين وأستراليا وماليزيا والولايات المتحدة.

وبعد تسجيل المستخدمين القاطنين في الدول التي تدعم الميزة أرقام هواتفهم الخاصة ضمن تطبيق "لاين"، سيكون بمقدرهم إجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية إلى الهواتف المحمولة والثابتة.

ويجلب تحديث اليوم أيضا لمستخدمي "لاين" على نظام "آي أو إس" حوالي 1,000 رمز تعبيري جديد، وإضافة إلى ذلك، ذكرت خدمة "لاين" أنها قامت بإصلاح بعض المشكلات الصغيرة التي كان يعاني منها الإصدار السابق.

وكانت "لاين" قد جلبت ميزة "لاين كول" إلى تطبيقها الخاص بنظام التشغيل "أندرويد" أولا منتصف شهر مارس الماضي، وذلك لثماني دول هي كولومبيا واليابان والمكسيك وبيرو والفلبين وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة.

وكما يظهر من الرسم الخاص بأسعار المكالمات، تبدأ الأسعار بالنسبة للاتصال بالخطوط الأرضية الثابتة لكل من الولايات المتحدة والمكسيك والبيرو وإسبانيا والصين، بـ 2 سنت للدقيقة، في حين يصل رسم الدقيقة الواحدة إلى الفلبين لـ12 سنتا، بينما تتراوح رسوم الاتصال بالهواتف النقالة من 4 حتى 15 سنتا للدقيقة.

وشددت "لاين" على أنها ستتيح لمستخدمي خدمة "لاين كول" الجديدة الدفع بطريقتين، إما عبر الاشتراك الشهري أو عبر خطة "ادفع قدر ما تستخدم" Pay-as-you-go (على غرار خدمة سكايب).

هذا وتأتي الميزة التي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي، لمنافسة مزايا أخرى مشابهة توفرها خدمة "سكايب" وشركة "غوجل" وخدمة "فايبر"، وتأتي في الوقت الذي يتحضر فيه تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" لجلب ميزة الاتصال الصوتي، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2014.

وعلى صعيد المكالمات الصوتية أيضا، كانت قد أطلقت "لاين" في يناير الماضي تطبيقا جديدا اسمه "مَن المتصل؟" Whoscall، والهدف منه مساعدة المستخدمين على التدقيق وحظر المكالمات غير المرغوب بها.

وتعتزم "لاين" التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 400 مليون، تحقيق أكثر من مليار مستخدم بحلول العام القادم 2015، مع العلم أنها تتوفر بأكثر من 12 لغة، ويوجد لها تطبيق على كل من أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" و"ويندوز فون" و"بلاك بيري" ومنصات هواتف "نوكيا آشا".

ويمكن لمستخدمي الإصدار 5.0 وما فوق من نظام التشغيل "آي أو إس" تنزيل التحديث الذي يبلغ حجمه 29.9 ميغابايت من متجر "آب ستور".