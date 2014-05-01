موتورولا تكشف عن هاتف جديد في 13 مايو الجاري

أرسلت شركة موتورولا بطاقات الدعوة لحضور حدث خاص تعتزم عقده بالعاصمة البريطانية، لندن، وهو الحدث الذي سيجري خلاله الكشف عن هاتف ذكي جديد، سيكون الأول للشركة خلال العام الجاري.

وحددت موتورولا تاريخ الثالث عشر من مايو الجاري موعداً للكشف عن هاتفها المرتقب الذي قالت إنه صُنع ليدوم، وإنه سيأتي بسعر يناسب الجميع، كما أشارت في الرسالة الخاصة بالدعوة إلى أن الهاتف سيُمكِّن المزيد من الناس من التواصل مع بعضهم، فضلاً عن التواصل مع العالم.

وعن الهاتف الذي تعتزم الشركة الكشف عنه، تشير بعض التسريبات إلى أنه سيكون الجيل الثاني من هاتفها الذكي "موتو إكس" Moto X والذي بات يُعرف بـ"موتو إكس بلس ون" Moto X+1، أو أن الشركة قد تكشف عن هاتف آخر وهو "موتو إي" Moto E.

وبحسب التسريبات، سيقدم هاتف "موتو إي" معالجاً ثنائي النوى بتردد 1.2 جيجاهرتز، و1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و4 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، إلى جانب كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 1900 ميلي أمبير/ساعة.

ويتوقع أن تطرح شركة موتورولا هاتفها "موتو إي" الذي سيعمل بالإصدار الأخير 4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد" بسعر أقل من هاتف "موتو جي" Moto G الذي جرى طرحه العام الماضي بسعر 179 دولاراً.