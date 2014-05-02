"سناب شات" تضيف ميزتي الدردشة ومكالمات الفيديو

أعلنت خدمة "سناب تشات" Snapchat، الخميس، عن إضافة ميزتين جديدتين إلى تطبيقها، الأولى تتيح للمستخدمين إجراء دردشات خاصة مع الأصدقاء، أما الثانية فتتيح لهم إجراء مكالمات فيديو مباشرة.

ويُشتهر تطبيق "سناب تشات" بأنه تطبيق للرسائل المصورة، حيث يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديو، وإضافة نص ورسومات، ومن ثم إرسالها إلى قائمة من المتلقين، وتُعرف هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات".

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" فإنه يمكن للمستخدم تعيين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى 10 ثوانٍ، وبعد ذلك ستختفي اللقطات من الجهاز المُستلِم كما أنها ستُحذف من الخوادم الخاصة بـ "سناب تشات" أيضا.

ولإجراء المحادثات مع صديق، يتعين على المستخدم السحب على الشاشة لجهة اليمين على اسم الصديق لتظهر نافذة الدردشة.

ولو أراد الطرف الآخر إجراء مكالمة فيديو فسيتغير لون المربع الذي يظهر إلى جانب حقل الكتابة لتظهر صورته للمتلقي، وإن رغب الأخير بأن تظهر صورته أيضا ما عليه إلا الضغط مع الاستمرار على هذا المربع.

وأوضحت "سناب تشات"أن المحادثات سيجري حذفها بعد الإنتهاء منها، إلا إن رغب الطرفان بحفظ بعض المعلومات الواردة ضمن المحادثة.

