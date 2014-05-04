تسريب أول صورة رسمية لهاتف LG G3 المرتقب

تسربت، أمس السبت، أول صورة رسمية لهاتف "إل جي جي 3" LG G3 المرتقب وباللونين الأبيض والأسود، وهو الهاتف الذي يتوقع أن تقوم شركة "إل جي" بالكشف عنه في 27 مايو الحالي.

وتظهر الصور، التي سربها حساب evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة على موقع "تويتر"، الهاتف من جميع جهاته.

ويبدو منها أن الهاتف سيأتي مشابها لسلفه "إل جي جي 2"، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالكاميرا وأزرار التحكم بالصوت التي تأتي في الجهة الخلفية من الهاتف.

وكانت شركة "إل جي" أرسلت، الأربعاء الماضي، بطاقات دعوة لحضور حدثين تعتزم عقدهما في ست مدن حول العالم بتاريخ 27 و28 مايو المقبل، يتوقع أن يجري خلالهما الكشف عن الهاتف الذكي المرتقب LG G3.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف، وحسبما أكدت شركة "إل جي" أخيراً، سيأتي "جي 3" المرتقب بدقة "كواد إتش دي"Quad HD أو ما يعرف اصطلاحا بـ"تو كيه" 2K ليكون ضمن الهواتف الذكية القلائل التي تدعم مثل هذه الدقة العالية.

وتشير المعلومات المسربة أيضا إلى أن الجهاز سيعمل بمعالج "كوالكوم سنابدراجون 801" رباعي النوى، وهو نفس المعالج المستعمل في هاتفي "سامسونغ غالاكسي إس 5" و "إتش تي سي ون إم 8".

كما سيقدم الهاتف 2 أو 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع "مايكرو إس دي".

كما أن الهاتف سيعمل ببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير ساعة. وسيكون الهاتف مضادا للماء.