تسريب صورة للنسخة المصغرة من هاتف HTC One M8

تسربت منذ قليل صورة للنسخة المصغرة من الهاتف الذكي "إتش تي سي ون إم 8" والتي تشير الأنباء إلى أنه سيأتي تحت اسم "إتش تي سي ون ميني 2" HTC One mini 2.

وكان حساب Evleaks@ على موقع "تويتر" قد قال في تغريدة الأربعاء الماضي إن شركة "إتش تي سي" ستطلق نسخة مصغرة من هاتفها الذكي "إتش تي سي ون إم 8" على أن تأتي باسم "إتش تي سي ون ميني 2" بدلاً من "إتش تي سي ون إم 8 ميني"، كما توقع البعض.

وتظهر الصورة التي سربها الحساب المعروف بتسريباته الدقيقة هاتفاً بثلاثة ألوان، هي الرمادي والفضي والذهبي، وهو يشبه إلى حد كبير أخاه الأكبر "إتش تي سي ون إم 8" الذي أطلقته شركة "إتش تي سي" في شهر مارس الماضي، كما تؤكد ما أشيع سابقاً أن الهاتف المرتقب سيأتي بكاميرا خلفية واحدة، بخلاف هاتف "إتش تي سي ون إم 8" الذي يملك اثنتين.

وفيما يتعلق بمواصفات "إتش تي سي ون ميني 2"، تشير التسريبات إلى أن الجهاز الذي سيندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، سيعمل بالإصدار الأخير 4.4.2 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد" مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، "سينس 6.0" Sense 6.0.

ويتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج "كوالكوم سنابدراجون 400" رباعي النوى وبتردد 1.7 غيغاهرتز مع 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة باستعمال بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع "مايكرو إس دي"، بالإضافة إلى شاشة بقياس 4.5 بوصة وبدقة 1280×720 بكسل.

وبخصوص الكاميرات، تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بكاميرا خلفية واحدة وبدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية قادرة على التصوير بدقة 5 ميغابكسل.

وكانت شركة "إتش تي سي" قد أطلقت العام الماضي هاتفها الذكي "إتش تي سي ون" ثم أتبعته بعد فترة بهاتف متوسط المواصفات باسم "إتش تي سي ون ميني"، ويبدو – وفقاً للتسريبات – أن الشركة تخطط لاتباع نفس الاستراتيجية.

وكان موقع "إنجاجت" Engadget قد كشف قبل أيام أن شركة "إتش تي سي" تعتزم إطلاق نسخة بهيكل مصنوع من البلاستيك بدلاً من الألمنيوم من هاتفها الذكي "إتش تي سي ون إم 8"، وذلك بهدف بيع هذه النسخة بسعر أقل.