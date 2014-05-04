تطبيق لإدارة الملفات على "ويندوز فون" نهاية مايو

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق أول تطبيق رسمي لإدارة الملفات لنظام تشغيل الهواتف الذكية، ويندوز فون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك إضافة إلى توفير تحديثات لمجموعة من التطبيقات الهامة.

وقال جوي بيلفوري، نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون ويندوز، إن شركته تعمل على تطوير تطبيق لإدارة الملفات "File Manager"، لنظام ويندوز فون 8.1، وتأمل أن تطرحه في متجر ويندوز فون قبل نهاية مايو الجاري.

وأضاف بيلفوري، خلال حوار له مع مستخدمي نظام ويندوز فون عبر موقع "Reddit"، أنه يملك نسخة من التطبيق على اثنين من هواتفه، وأن التطبيق يعمل بشكل جيد للغاية.

وسوف يوفر التطبيق لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون إمكانية الوصول بسهولة إلى كافة المجلدات والملفات المخزنة على الذاكرة الداخلية لأجهزتهم أو المخزنة على بطاقات الذاكرة الخارجية، والتعديل عليها.

ويأتي تطوير مايكروسوفت لتطبيق خاص لإدارة الملفات على ويندوز فون بناء على طلب مستخدمي النظام، حيث أبدى كثير منهم استياءهم من عدم وجود تطبيق مناسب لإدارة الملفات يحل محل مجموعة تطبيقات الطرف الثالث محدودة المزايا المتوافرة على متجر ويندوز فون.

وأوضح بيلفوري أن شركته تعمل كذلك على تحديثات لمجموعة من التطبيقات الهامة لمستخدمي نظام ويندوز فون، ومنها تطبيق سكايب، كما تعمل مع مطوري الشركات الأخرى لطرح تحديثات لتطبيقات مثل فيسبوك.

وأشار نائب رئيس مايكروسوفت إلى أن تحديث تطبيق فيسبوك سوف يطرح في يونيو، وسوف يتضمن عدة تحسينات في طريقة عرض الصور داخل التطبيق، خاصة في حجم الصور داخل صفحة خلاصات الأخبار.

يذكر أن تلك التحديثات سوف يتم إطلاقها على هامش توفير نظام ويندوز فون 8.1 للمستخدمين، وهو النظام الذي كشفت عنه مايكروسوفت رسمياً بداية الشهر الماضي في مؤتمرها للمطورين.