"باي بال" تكشف عن علامتها التجارية الجديدة

كشفت شركة المعاملات المالية "باي بال" عن تغييرات جوهرية طالت هوية العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق شعار جديد كليا ولأول مرة منذ عام 2007.

وقالت الشركة إن الهوية الجديدة، التي وضعتها شركة التصميم "فيوز بروجكت" FuseProject، تتميز بالتصاميم البسيطة والألوان الأكثر نضارة – حسب وصفها – مع البناء على شعار "باي بال" الحالي الذي يقوم على مضاعفة حرف "بي" P من اسم "باي بال" باللغة الإنجليزية.

وأوضحت "باي باي" أن الهوية الجديدة تمثل استجابة للحاجة المتزايدة للشركات القائمة في العالم الواقعي وعبر الإنترنت والأجهزة المتحركة لاستخدام حلول "باي بال" وموقعها، حيث جرى تصميم المظهر الجديد ليتناسب مع عالم اليوم الذي ينتقل من استخدام الحاسب المكتبي والهاتف المتحرك إلى مستقبل يتاح فيه الدفع من أي جهاز دون استثناء.

وسيتم تطبيق الهوية الجديدة على مستوى العالم، وسيتضمن ذلك موقع الشركة وجميع تطبيقاتها، مثل أزرار الدفع والتطبيقات وأجهزة "باي بال هير" PayPal Here والمواد التسويقية ومواد المبيعات.

كما سيظهر الشعار الجديد في حملة "باي بال" العالمية الجديدة التي تقام تحت عنوان: "تقوية الاقتصاد الإنساني" سيتم إطلاق الحملة المتعددة القنوات تدريجياً، لتبدأ في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وأستراليا.

وكانت شركة "باي بال" قد انطلقت أول مرة عام 1999، وتملك الآن ما يزيد عن 148 مليون حساب نشط في جميع أنحاء العالم يستخدمون خدماتها كل عام.