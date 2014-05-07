ألعاب تفاعلية على فيديوهات "يوتيوب"

مهدت خاصية التعليقات التوضيحية، Annotations، المتوفرة على "يوتيوب" إلى تحويل مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على الموقع إلى فيديوهات تفاعلية يستطيع المستخدم تشكيل محتواها بدلاً من الاكتفاء فقط بمشاهدة أحداثها.

واستخدمت قناة مصرية للرسوم الكرتونية على "يوتيوب"، تدعى "إيجبتون Egyptoon، خاصية "التعليقات التوضيحية" لصناعة لعبة تفاعلية من فيديو يضم شخصيتين برزتا بفيديوهات انتشرت في الآونة الأخيرة بين مستخدمي الموقع في مصر. ويستطيع المستخدم عبر الفيديو، الذي أطلقت عليه قناة "إيجبتون" اسم "لعبة هشام الحرامي وسيد حجاج"، تأليف الحوار الدائر بين الشخصيتين عبر الضغط على أزرار التعليقات التوضيحية المخصصة لكل شخصية.

وأوضح أشرف حمدي، مؤسس قناة "إيجبتون"، أن صناعة الفيديو وتحويله إلى لعبة تفاعلية باستخدام خاصية "التعليقات التوضيحية" تطلب جهدًا كبيراً، وذلك للحاجة لضبط كل زر للتعليقات التوضيحية بالتوقيت الخاص بكل مقولة للشخصيتين الموجودتين في الفيديو.

وينتقل المستخدم عند الضغط على زر التعليق التوضيحي لمقولة ما في الفيديو إلى التوقيت الخاص بها لسماعها بصوت الشخصية، ويساعد ضبط التوقيت على الإحساس بطبيعية الحوار بين الشخصيتين في الفيديو، فيؤكد حمدي أن "أقل خطأ في التوقيت سيتسبب في فشل عملية تحويل الفيديو إلى لعبة تفاعلية".

وتوقع مؤسس قناة أفلام الرسوم المتحركة المصرية أن تنتشر الفيديوهات التفاعلية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على "يوتيوب"، خاصة عند ظهور أفكار جديدة لصناعة الفيديوهات بعيدة عن الأطر التقليدية.