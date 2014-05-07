هواوي تكشف عن الهاتف الذكي Ascend P7

كشفت شركة "هواوي" عن هاتفها الذكي الجديد "أسند بي 7" Ascend P7، وهو الجهاز الذي ستنافس به في فئة الهواتف الذكية عالية المواصفات.

وأوضحت "هواوي" أن الهاتف "أسند بي 7" يمتاز بتصميم نحيف، وذلك بسُمك لا يتجاوز6.5 ملم، وهيكل من الزجاج، حيث زودت شاشة الجهاز وجزؤه الخلفي بطبقة من زجاج "جوريلا 3" المضاد للصدمات والخدوش.

ويملك الهاتف شاشة بقياس 5 بوصات، ذات دقة Full HD، ودرجة وضوح 1080×1920 بكسل، وتمتاز بكثافة بكسلات عالية تقدر بنحو 445 بكسل لكل بوصة.

ويعمل الهاتف "أسند بي 7" بمعالج "كيرين 910" Kirin 910 رباعي النواة من تطوير شركة" هاي سيليكون" HiSilicon المملوكة لشركة "هواوي"، وهو المعالج الذي يصل تردده إلى 1.8 جيجاهرتز، ومدعوم بمعالج رسوميات من نوع Mali 450.

ودعمت الشركة هاتفها كذلك بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت، إضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، يمكن توسعتها ببطاقة ذاكرة خارجية من نوع "ميكرو إس دي" لا تقل سعتها عن 32 جيجابايت.

ويضم الهاتف "أسند بي 7" كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مدعومة بفلاش ضوئي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، والكاميرتان مدعومتان بنظام "العوامل الخمسة" 5-element الذي يحسن من قدرة مستشعر الكاميرا على التقاط الصور سواء في ظروف الإضاءة العادية أو المنخفضة.

هذا، وسوف يدعم الهاتف الذكي الجديد معيار شبكات اتصالات الجيل الرابع LTE، وذلك بسرعة تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، كما سيدعم تقنيات اتصالات المدى القريب NFC وبلوتوث 4، وسيعمل بنسخة "أندرويد 4.4.2" المعروفة اختصارا باسم "كيت كات".

وقالت "هواوي" إن الهاتف "أسند بي 7" سوف يعتمد على بطارية ذات سعة 2500 ميلي أمبير/ساعة، القادرة على الصمود حتى 14 ساعة متواصلة من المكالمات باستخدام شبكات الجيل الثالث، أو الصمود حتى 400 ساعة في وضع الاستعداد.

وتعتزم "هواوي" طرح هاتفها الذكي الجديد في ثلاثة ألوان رئيسية هم الأبيض والأسود والوردي، كما ينتظر أن يتوافر الهاتف في الأسواق بسعر يبلغ 450 يورو.