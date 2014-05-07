شاهد العالم غارقاً بالمياه على "غوغل "

أطلقت منصة التمويل الجماعي للمشاريع البيئية "كاربون ستوري"CarbonStory بالشراكة مع وكالتي التسويق "بي دي دي أو BDDO و"بروكسيميتي سينجابور"Proximity Singapore موقعاً تفاعلياً، احتفاءً بـ"يوم البيئة العالمي" الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

ويُظهر الموقع الذي يحمل اسم "العالم تحت الماء" WorldUnderWater.org والذي يأتي مدعوماً من قبل خدمة الخرائط "غوغل مابس" وحصرياً لمتصفح الإنترنت "غوغل كروم" أي مكان في العالم يدعم ميزة التجول الافتراضي Street View وهو غارق بالمياه التي قد تنجم عن الاحتباس الحراري.

كما يوفر الموقع مناظر للعديد من المعالم والمدن الشهيرة حول العالم والماء تغرق شوارعها وخاصة المدن الساحلية.

وفي سياق آخر، كانت قد أعلنت شركة "غوغل" في شهر أبريل الماضي عن بدء إطلاق ميزة جديدة في خدمة التجول الافتراضي Street View تتيح للمستخدمين العودة بالزمن للوراء لمشاهدة صور لبعض الأماكن قبل عدة سنوات.