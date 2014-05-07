10 حقائق صادمة لا تعرفها عن "فيسبوك"

انتشر خبر "حقائق" فيسبوك الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، وشكل حالة من الهلع بين محبي الموقع الأزرق.

فما هي تلك الحقائق التي قد تغير طريقة تعاملك وشغفك بالفيسبوك؟

لا شك أن الحقيقة الأولى تتعلق بالقرصنة، إذ هناك أكثر من 600 ألف محاولة قرصنة يومية على حسابات "فيسبوك"، يتم التعامل معها بشكل مباشر.

أما الحقيقة الثانية فلطيفة، وهي أن الممثل والنجم الشهير آل باتشينو كان أول وجه يستخدم كواجهة "فيسبوك". والحقيقة الثالثة تكمن في أن مستخدمي الهواتف الذكية يتابعون حساباتهم على "فيسبوك" بمتوسط 14 مرة على الأقل يومياً.

رابعاً: جرت عمليات قتل لأكثر من 10 آلاف شخص حول العالم بسبب خلاف بدأ على صفحات "فيسبوك"، منها حالات كانت بسبب حذف بعض الأشخاص لآخرين.

خامساً: يتابع "فيسبوك" كل المواقع التي تزورها يوميا، وبشكل تفصيلي بطريقة إلكترونية، حتى لو قمت بالخروج من هذه المواقع وحذفت كل المعلومات الخاصة بها من على جهازك.

سادساً: يشعر شخص واحد من بين كل 3 أشخاص بالإحباط بعد كل زيارة لـ"فيسبوك".

سابعاً: تم اختيار اللون الأزرق للصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية لـ"فيسبوك"، لأن مالك الشركة مارك زوكربيرغ يعاني من عمى الألوان في لوني الأحمر والأخضر (وهنا لم نتمكن من التحقق الفعلي من تلك المعلومة).

ثامناً: هناك حوالي 30 مليون متوفي لا تزال حساباتهم سارية على الموقع.

تاسعا: حجبت الصين كلا من "فيسبوك" و"تويتر" وصحيفة "نيويورك تايمز" عن الإنترنت منذ عام 2009، ولم يعد أي مواطن بإمكانه الدخول على الموقع حتى هذه اللحظة.

أخيراً: 30% من حالات الطلاق التي تداولتها محاكم الولايات المتحدة منذ عام 2011 كان أحد أسبابها استخدام الزوج أو الزوجة لـ"فيسبوك" بكثافة.