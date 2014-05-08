سوني تكشف عن هاتفها الذكي المقاوم للماء Xperia ZL2

كشفت شركة "سوني" عن هاتفها الذكي الجديد "إكسبريا زد إل 2 Xperia ZL2، والذي يعد بمثابة نسخة مطورة من الهاتف "إكسبريا زد إل" الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

ويتميز "إكسبريا زد إل 2" عن الهاتف الذي تم إطلاقه العام المنقضي بمقاومته للماء والغبار، إضافة إلى بطارية وذاكرة وصول عشوائي بسعة أكبر، ومعالج أكثر تطوراً.

وينبض بداخل الهاتف “إكسبريا زد إل 2″ معالج "سنابدراجون 801″ رباعي النواة، الذي يعمل بسرعة 2.3 جيجاهرتز، ومدعوم بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

ويضم هاتف "سوني" الجديد ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD، ويدعم الهاتف تشغيل بطاقات ذاكرة خارجية حتى سعة 128 جيجابايت.

ويملك "إكسبريا زد إل 2″ شاشة بقياس 5 بوصات تدعم دقة العرض Full HD، ودرجة الوضوح 1080×1920 بكسل، وهي الشاشة التي دعمتها “سوني” بتقنيتي “موبايل برافيا إنجين 2″ و”إكس ريليتي إنجين”.

وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية في الهاتف الذكي الجديد 20.7 ميجابكسل، مما يجعل أحد الهواتف التي يمكنها المنافسة في فئة “هواتف الكاميرا” بسوق الأجهزة الذكية، وتتميز الكاميرا الخلفية في الهاتف بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام “أندرويد 4.4″ المعروف اختصارا باسم “كيت كات”، ويدعم تقنيات مثل اتصالات المدى القريب NFC و”بلوتوث 4″.

وتعتزم “سوني” طرح الهاتف في هيكل بسُمك 10.8 ملم، وبوزن 167 جراماً، وذلك بعد أن زودت الجهاز ببطارية، غير قابلة للإزالة بواسطة المستخدم، تبلغ سعتها 3000 ميلي أمبير/ساعة.

يذكر أن "سوني كشفت عن الهاتف الذكي الجديد اليوم كتمهيد لطرحه في السوق اليابانية، إلا أنها لم تكشف عن سعره أو موعد طرحه في بقية الأسواق العالمية، واكتفت بالإشارة إلى أن الهاتف سيطرح في ثلاثة ألوان أساسية هم الأسود والأبيض والأزرق المائل للخضرة.