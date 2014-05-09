أبل تعتزم الكشف عن هاتف آيفون 6 في أغسطس القادم

تعتزم شركة أبل كشف النقاب عن الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون في شهر أغسطس القادم، وذلك قبل الموعد المعتاد كل عام، حسبما ذكرت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مجهولة من موردي الشركة.

وأفادت صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز Economic Daily News أن الطراز الذي سيأتي بحجم 4.7 بوصة من هاتف آيفون 6 المرتقب سيصل إلى المتاجر في شهر أغسطس القادم، دون أن تحدد ما هي الأسواق التي سيصل إليها الهاتف أولًا.

وذكرت الصحيفة أن طراز 5.5 بوصة أو 5.6 بوصة من الهاتف سيجري إطلاقه في شهر سبتمبر القادم، تمامًا كما اعتادت شركة أبل مع الإصدارات السابقة من هاتفها الذكي.

وكانت مصادر تنتمي إلى سلسلة موردي أبل قد أكدت في وقت سابق لوكالة رويترز أن الشركة تعتزم إطلاق طرازين من هاتفها الذكي آيفون 6، الأول بقياس 4.7 بوصة والثاني بقياس 5.5 بوصة.

وقالت صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز إن شركة أبل قد تنتج 80 مليون وحدة من آيفون 6 خلال هذا العام.

ويرى المراقبون أن توجه أبل نحو إطلاق إصدارات بشاشات أكبر من 4 بوصة، قد يساعدها على استعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية التي انتزعتها منها شركات، مثل سامسونغ التي يقولون إنها استجابت لرغبات العملاء في إطلاق أجهزة بشاشات كبيرة.