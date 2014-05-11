تسريبات عن مواصفات هاتف "موتورولا" القادم Moto E

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات وصور لهاتف "موتورولا" Motorola القادم منخفض التكلفة "موتو إي" Moto E، والذي يعد أول هاتف ذكي تكشف عنه الشركة منذ إعلان "غوغل" في يناير الماضي عن بيع الشركة إلى "لينوفو".

ولا يختلف الهاتف في تصميمه كثيراً عن هواتف "موتورولا" الأخيرة، "موتو جي" و"موتو إكس"، حسب ما ظهر في تسريبات موقع Fast Shop البرازيلي.

وسيأتي الهاتف بشاشة قياسها 4.3 بوصة، محمية بطبقة من زجاج جوريلا Gorilla Glass، وبمعالج رباعي النواة من "سنابدراجون" يعمل بتردد 1.2 غيغاهرتز، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي قدرها 1 غيغابايت، وبسعة تخزين داخلية قدرها 4 غيغابايت قابلة للتوسعة، على أن يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4.4".

وزودت "موتورولا" هاتفها القادم بكاميرا خلفية دقتها 5 ميغابيكسل، وببطارية سعتها 1.980 ميلي أمبير في الساعة، كما يدعم الجهاز إضافة شريحتي اتصال، وهي الميزة المرغوبة في الأسواق الصاعدة.

ولن يدعم "موتو إي" الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE، وهي الميزة التي لم تتوفر كذلك لهاتف "موتو جي"، كما سيأتي بغطاء خلفي قابل للتبديل، مما يسمح للمستخدم باختيار لونه المفضل وتزويد جهازه به.

وسيتم الكشف عن الجهاز حسب التسريبات في الثالث عشر من الشهر الجاري، على أن يتم طرحه للبيع بسعر حوالي 100 دولار أميركي، مما يعني أن الشركة تعتزم بهذا السعر المنخفض منافسة الهواتف منخفضة السعر على غرار هواتف "فايرفوكس أوإس" Firefox OS، وهواتف "نوكيا آشا".