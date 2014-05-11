غوغل تعمل على تصميم جديد لخدمة جيميل

تعمل شركة غوغل حالياً على اختبار تصميم جديد لخدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل، وذلك وفقاً لموقع جيك Geek الذي قام بتسريب صور لما قد تبدو عليه الخدمة بعد التغيير.

وتظهر الصور المسربة تصميماً يتسم بالبساطة مقارنة بالتصميم الحالي مع التركيز أكثر على البريد الإلكتروني نفسه، كما أن الصور تتطابق مع صور أخرى جرى تسريبها سابقاً لواجهة الخدمة على الأجهزة الذكية.

وسيوفر التصميم الجديد في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة زراً يتيح للمستخدم بعد النقر عليه إظهار الصندوق الوارد والرسائل المرسلة والمسودات وغيرها، وأسفلها المجموعات التي يجري وفقاً لها تصنيف الرسائل الواردة، حيث تكون جميعها مخفية في الوضع الافتراضي.

ويجلب التصميم كذلك زراً في الزاوية السفلى اليمنى، يُظهر للمستخدم لدى النقر عليه قائمة بالمهام التي يمكن إجراؤها، مثل إنشاء رسالة جديدة.

يُذكر أن غوغل لم تجرِ أي تعديل جذري على تصميم خدمة جيميل منذ إطلاق التصميم الحالي للمستخدمين في عام 2011.

ويتوقع أن تطلق الشركة تصميمها الجديد في المستقبل القريب أثناء مؤتمرها السنوي غوغل آي/أو Google I/O الذي سيجري لهذا العام في 25 و26 يونيو القادم.