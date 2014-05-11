فيسبوك تزيل Camera وPoke من متجر تطبيقات أبل

أكدت شركة فيسبوك، الجمعة، أنها قامت بإزالة تطبيقي الكاميرا Facebook Camera وPoke من متجر تطبيقات أبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي عامين على قيام فيسبوك بالكشف عنهما، في الوقت الذي يعتبر فيه تطبيق Poke منافساً لتطبيق التراسل النصي الشهير "سناب تشات".

ومن جهة أخرى، يعتبر تطبيق Facebook Camera استنساخاً لتطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستاغرام".

وأكد متحدث باسم الشركة إزالة التطبيقين من متجر أبل، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وحظي التطبيقان بشبيعة كبيرة بين أوساط المراهقين، مما جعلهم يبتعدون عن فيسبوك نفسه. وكان تطبيق Poke عبارة عن نسخة موسعة لميزة "النكز" Poke التي حظيت باستحسان كبير في بداياتها من قبل مستخدمي فيسبوك.

يذكر أن فيسبوك أطلقت تطبيق Poke في ديسمبر 2012 ليكون منافساً لتطبيق "سناب تشات" الشهير، والذي يعتمد في آلية عمله على السماح للمستخدمين بإرسال رسائل تختفي من التطبيق بعد زمن محدد. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن فيسبوك كانت قد أطلقت تطبيق Camera في مايو 2012 بعد أن أعلنت الشركة أنها تعتزم شراء تطبيق مشاركة الصور إنستاغرام.