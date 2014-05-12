"سامسونغ" تطلق هاتفاً بنظام "تايزن" في روسيا والهند

تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق هاتف ذكي جديد موجه لسوقي روسيا والهند، وهو الهاتف الذي سيعمل بنظام التشغيل التابع لها "تايزن"، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الشركة تعتزم خلال الأسابيع القادمة، وفي حدث خاص سيقام لهذه الغاية الكشف عن هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل الذي تعمل على تطويره بنفسها.

وسيجري إطلاق الهاتف الجديد ضمن حدث Unpacked، وهو نفس الحدث الذي اعتادت خلاله الكشف عن هواتفها عالية المواصفات، حسبما قال المصدر.

وكان مسؤول تنفيذي كبير في "سامسونغ" قد كشف منتصف شهر أبريل الماضي عن عزم الشركة إطلاق هواتف ذكية تعمل بنظام "تايزن" خلال الربع الثاني الجاري من عام 2014، وهو النظام الذي تطوره بالتعاون مع شركة "إنتل"، والقائم على نواة "لينوكس".

ويتوقع أن يتزامن الحدث المقرر عقده في روسيا مع مؤتمر مطوري "تايزن" المزمع عقده بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية مطلع شهر يونيو المقبل.

ويتوقع البعض أن يقتصر إطلاق الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "تايزن" حاليا على روسيا والهند، خاصة بعد أن أكد "يون هان كيل"، نائب الرئيس الأول لدى "سامسونغ" الشهر الماضي، أن "سامسونغ" ستستهدف بنظامها الجديد بعض الدول التي قد يبلي فيها بلاء حسنا، مثل الأسواق التي لا تلقى الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" رواجا.

وكان يون قد كشف أيضا أن الشركة بصدد إطلاق جهازين اثنين بنظام "تايزن"، على أن يندرج الأول ضمن فئة الهواتف مرتفعة المواصفات، وأن يندرج الثاني ضمن فئة الهواتف متوسطة المواصفات.