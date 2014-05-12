"إل جي" تكشف عن 3 حاسبات لوحية جديدة

كشفت شركة "إل جي" النقاب عن ثلاثة حاسبات لوحية تضاف إلى سلسلة "جي باد" G Pad، وهي "جي باد 7.0" G Pad 7.0 و "جي باد 8.0" G Pad 8.0 و "جي باد 10.1" G Pad 10.1.

وقالت الشركة إنها تعتزم عرض أجهزتها التي يبدو أنها ستأتي بألوان مختلفة، خلال معرض MedPi 2014 الذي يعد أحد أكبر معارض التقنية في أوروبا، والذي سيقام بإمارة موناكو خلال المدة بين 13 و16 مايو الجاري.

ولم تكشف "إل جي" مواصفات حاسباتها اللوحية الجديدة، ولكنها اكتفت بالقول إن حاسب "جي باد 7.0" صمم ليمسك بيد واحدة، وإن "جي باد 8.0" سيقدم تجربة وسائط متعددة وصفتها بالمثيرة، وبالنسبة لحاسب "جي باد 10.1" فهو الأكبر من حيث قياس الشاشة وسعة البطارية.

ومن الناحية البرمجية، ذكرت الشركة أن الحاسبات التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، ستأتي ببعض المزايا الخاصة بها، مثل الإصدار الثاني من تطبيق "كيو بير" QPair وميزة "نوك كود" Knock Code.

وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق "كيو بير"، الذي قدمته الشركة أول مرة مع حاسبها اللوحي "جي باد 8.3"، للمستخدمين ربط حاسباتهم مع هواتفهم الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" عبر تقنية "بلوتوث".

نوك كود

ويتيح التطبيق بإصداره الثاني، فضلا عن إمكانية نقل الرسائل والمكالمات الواردة من الهاتف كي تظهر على الحاسب اللوحي مباشرة لدى ورودها، القدرة على الرد عليها من الحاسب مباشرة.

وتوفر ميزة "نوك كود" للمستخدمين إمكانية إلغاء قفل الشاشة من خلال النقر على الشاشة وفق أنماط معينة يحددها المستخدم، وذلك دون الحاجة إلى الضغط على زر الطاقة.

وذكرت "إل جي" أن المزيد من تفاصيل بشأن حاسبات "جي باد" الجديدة بما في ذلك المواصفات والتوافرية خلال الأسابيع القادمة.

وكانت "إل جي" قد كشفت في سبتمبر الماضي عن حاسبها اللوحي "جي باد 8.3" الذي مثل أول عودة للشركة إلى سوق الحاسبات اللوحية منذ عام 2011، حيث أطلقت الشركة جهاز "أوبتيموس باد" Optimus Pad الذي لم يلق نجاحا.