جديد سامسونج.. قرص لاسلكي بسعة 1.5 تيرابايت

كشفت شركة سامسونج "Samsung" النقاب عن قرص صلب لاسلكي جديد بسعة 1.5 تيرابايت، يستطيع حسب الشركة تخزين حوالي 750 فيلما، أو 375000 مقطع موسيقي، أو 425000 صورة، ويمكن لخمسة مُستخدمين الاتصال به في وقت واحد عبر الشبكة اللاسلكية دون ضرورة توفر اتصال بالإنترنت.

ويتوافق القرص الصلب Samsung Wireless مع نظام تشغيل “ويندوز إكس بي” فما فوق، ونظام تشغيل “أندرويد Gingerbread” فما فوق، ونظام OS X 10.6 فما فوق.

ويضم القرص منفذ USB 3.0 يسمح للمُستخدم بالوصول المُباشر إلى المُحتوى المطلوب، كما يتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى سبع ساعات، ويُمكن استخدامه للاتصال بشبكات أُخرى لتزويد مُستخدميه الخمسة بالاتصال بشبكة الإنترنت.

ويُعتبر هذا القرص إحدى المُلحقات الجديدة للهواتف الذكية والحواسب اللوحية التابعة لـ”سامسونج”، حيثُ إن وزنه الخفيف وحجمه الصغير وتصميمه العصري يجعل منه مُرافقاً مثالياً للمُستخدم، حسب ما أشارت الشركة في إعلانها.

وسيتم طرح القرص الصلب Samsung Wireless للبيع عالمياً بسعر 179 دولارا أميركيا.