دبلوم لإدارة مواقع التواصل لأول مرة بالمنطقة العربية

وقّع المركز الأردني للبناء المعرفي "سرت" مع شركة "ديجي عرب" Digiarabs مذكرة تفاهم لتنفيذ أول دبلوم تدريبي متخصص في مجال التواصل الاجتماعي SMDiploma على مستوى الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الألمانية الأردنية GJU، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة الملك عبدالله للتكنولوجيا اليوم الثلاثاء.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي لرفد سوق العمل الأردني والعربي بكوادر مؤهلة نظرياً وعملياً لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال.

وكان المركز الأردني للبناء المعرفي "سرت" قد عمل بالشراكة مع شركة "ديجي عرب" على إعداد وتصميم منهج "دبلوم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي" SMDiploma بهدف تمكين الشركات والمؤسسات العامة والخاصة من إدارة صفحاتها الإلكترونية بتميّز وكفاءة عالية.

واعتمد الطرفان عند تصميم المنهج التدريبي لهذا الدبلوم على لجنة من الخبراء المختصين في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة المستشار والمدرّب الرئيسي خالد الأحمد، والذي يعدّ من أوائل المدربين المتخصصين في هذا الموضوع على مستوى الوطن العربي.

وسيتم إطلاق "دبلوم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي" في بداية شهر أغسطس من عام 2014 حيث سيكون عدد ساعاته 90 ساعة تدريبية، مقسمة إلى 60 ساعة نظري و30 عملي، علماً أن مدة الدبلوم ثلاثة شهور. وسيعقد الدبلوم في قاعات مركز الاستشارات والتدريب لدى الجامعة الألمانية الأردنية المجهزة بكافة الوسائل والأجهزة الحديثة، كما أنه سيتم إصدار الشهادة من الجامعة الألمانية الأردنية واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي.