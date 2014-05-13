"موتورولا" تكشف رسمياً عن هاتفها الذكي Moto E

كشفت شركة "موتورولا" رسمياً اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي "موتو إي"، الذي يندرج ضمن فئة الهواتف منخفضة المواصفات ويدعم شريحتي اتصال، وهو الهاتف الذي تقول الشركة إنه صُنع ليدوم، وإنه يأتي بسعر يناسب الجميع.

ويقدم هاتف "موتو إي" الجديد الذي سيطرح بسعر يقارب 129 دولاراً، شاشة محمية بطبقة من زجاج "جوريللا جلاس 3 Gorilla Glass 3، بقياس 4.3 بوصة ومن نوع أل سي دي LCD وبدقة 960×540 بكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراجون 200" ثنائي النوى، وبتردد 1.2 جيجاهرتز، والذي يأتي مدعوماً بمعالج رسوميات من نوع أدرينو 302 Adreno 302.

ويقدم "موتو إي" أيضاً 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت باستعمال بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع "مايكرو إس دي". هذا ويملك الجهاز الذي يأتي ببطارية سعة 1980 ميلي أمبير/ساعة، كاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بكسل.

وفي الفيديو الترويجي الخاص بالهاتف الجديد ركزت "موتورولا"على أبرز المزايا، وهي مقاومته لرذاذ الماء، وأنه قد صمم كي يتحمل الخدوش، وبأن بطاريته تدوم ليوم كامل وبأنه يعمل بالإصدار الأخير 4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد".

وأعلنت شركة "موتورولا" أن هاتفها الذكي سيكون متاحاً ابتداءً من اليوم في كل من الهند والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وكندا، وهو يأتي بعدة ألوان، مثل الأسود والأبيض والوردي والفيروزي والأصفر.

ويُعد هاتف "موتو إي" الأول للشركة هذا العام، وبعد موافقة شركة "غوغل" على بيع "موتورولا" لشركة "لينوفو" نهاية شهر يناير الماضي، وفي صفقة قدرت بما يقرب من 3 مليارات دولار.