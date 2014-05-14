"غوغل" تطرح نظارتها الذكية للعموم بالولايات المتحدة

أعلنت شركة "غوغل" الثلاثاء عن فتح الباب مجدداً للمستهلكين في الولايات المتحدة لشراء نظارتها الذكية "غوغل جلاس"، والتي يبلغ سعرها 1,500 دولار.

وقالت الشركة في منشور لها عبر شبكتها الاجتماعية "غوغل بلس"، إنها قررت توسيع البرنامج التجريبي لنظارتها الذكية أو ما يُعرف ببرنامج المستكشف، وذكرت أن بإمكان أي شخص مقيم في الولايات المتحدة شراء نظارتها المتصلة بالإنترنت ما دام هناك نظارات متوفرة للبيع.

وكانت شركة "غوغل" قد أتاحت "غوغل جلاس" الشهر الماضي لعموم المستهلكين في الولايات المتحدة وذلك ليوم واحد فقط، وذلك بهدف توسيع قاعدة مستخدميها التي كانت قبل ذلك مقتصرة على مجموعة منتقاة من المستخدمين، مثل مطوري التطبيقات.

ولم تكشف "غوغل"، التي تقول إنه لا يزال أمامها الكثير من العمل لتحسين العتاد والنظام الخاص بنظارتها الذكية، عن الكمية المتاحة للبيع أو ما إذا كانت ستقوم بإنتاج المزيد بعد نفاد الكمية المتوفرة.

ومن المتوقع أن يجري طرح النظارة للاستهلاك التجاري ولعموم المستخدمين حول العالم بنهاية العام الجاري 2014.

وتمتاز نظارة "غوغل" بقدرتها على تسجيل الفيديو والوصول إلى البريد الإلكتروني وإرشاد المستخدمين أثناء القيادة، كما أنها قادرة على الحصول على البيانات من الإنترنت عبر ربطها لاسلكياً بهاتف ذكي.

ومن جهة أخرى، أثارت "غوغل جلاس" بعد ظهورها وانتشارها المحدود الكثير من المخاوف بشأن الخصوصية، مما دفع بعض المشرعين إلى اقتراح تطبيق حظر على هذا المنتج.

ولكن في المقابل، يتوقع العديد من المحللين أن تشهد الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والنظارات وحتى الثياب الذكية ثورة خلال العام الجاري 2014، حيث سيكون هذا العام مفصلياً في تحديد مُستقبل مثل هذه الأجهزة، حسبما أكد "جوشوا فلوود"، المُحلل لدى شركة "أيه بي آي ريسيرتش" ABI Research.