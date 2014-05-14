"ياهو" تستحوذ على تطبيق منافس لـ"سناب تشات"

استحوذت شركة "ياهو" على "بلينك" وهو تطبيق للتراسل الفوري شبيه بتطبيق "سناب تشات" Snapchat الذي يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل والصور التي تختفي تلقائياً بعد زمن محدد.

ودون الكشف عن تفاصيل الصفقة، تعتزم شركة "مه" Meh المطورة لـ"بلينك" إزالة تطبيقها من متجري "غوغل بلاي" لنظام "أندرويد" و"آب ستور" لنظام "آي أو إس" في الأسابيع القادمة، على أن ينتقل الفريق المطور للتطبيق والمكون من سبعة أشخاص للعمل على منتجات "الاتصالات الذكية" التابعة لشركة "ياهو".

وأعلن عن عملية الاستحواذ الفريق المطور لتطبيق "بلينك" على الموقع الخاص به، وقالوا إنهم يتطلعون إلى رؤية الإمكانات التي قد تجلبها رؤية "بلينك" لـ"ياهو".

وكانت شركة "ياهو" قد استحوذت، منذ تولي "ماريسا ماير" منصب الرئيس التنفيذي في عام 2012، على قرابة 40 شركة ناشئة، وذلك في محاولة من الأخيرة إنقاذ الشركة وإعادتها إلى مكانتها كإحدى أبرز شركات الإنترنت حول العالم.

وتسعى "ياهو" بإدارة ماير إلى إبراز نفسها كشركة للمحتوى المحمول، خاصة بعد أن أضحت إيرادات الإعلانات من الأجهزة الذكية تشكل حصة كبيرة من إعلانات شركات الإنترنت، وذلك مع توجه المزيد من المستخدمين نحو الحاسبات اللوحية والهواتف الذكية.

ويعد التطبيق الذي استحوذت عليه "ياهو" منافساً لتطبيقات التراسل الفوري الخاص، مثل "سناب تشات"، حيث يوفر "بلينك" للمستخدمين إمكانية تبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي يمكن عرضها لمدة زمنية محددة قبل أن تختفي تلقائياً.

وتعد تطبيقات التراسل الفوري عموماً أحد أبرز أهداف شركات الإنترنت الكبرى، حيث ورد أن شركة "فيسبوك" وصاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي حول العالم، كانت قد عرضت مبلغ 3 مليارات للاستحواذ على تطبيق "سناب تشات".

واستحوذت "فيسبوك" في فبراير الماضي على تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" مقابل 19 مليار دولار، وفي نفس الشهر استحوذت شركة التجارة الإلكترونية "راكوتين" على تطبيق "فايبر" مقابل 900 مليون دولار.