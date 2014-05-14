396 مليون مستخدم نشط بخدمة التراسل الفوري "وي تشات"

وصل عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمة التراسل الفوري "وي تشات"WeChat إلى 396 مليوناً، حسبما جاء في التقرير الخاص بالنتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والذي أصدرته شركة "تنسينت"Tencent المالكة للخدمة اليوم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "وي تشات" قد ارتفع حتى نهاية شهر مارس الماضي بمقدار 41 مليوناً مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث أعلنت "تنسينت" في وقت سابق من العام الجاري عن 355 مليون مستخدم نشط شهرياً حتى نهاية عام 2013.

وأعلنت الشركة أيضاً عن تحقيق رقم قياسي جديد تمثل في زيادة سنوية بلغت 87%، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وذلك بالنسبة لعدد مستخدمي "وي تشات" والنسخة الصينية منه Weixin.

الجدير بالذكر أن تطبيق "وي تشات" يسيطر على السوق الصينية، ولأن شركة "تينسينت" لم تكشف عن الزيادة في أرقام المستخدمين النشطين شهرياً، بحسب المنطقة، فليس من المعلوم على وجه الدقة مدى النجاح الذي يحققه تطبيقها خارج السوق المحلية.

وتقول شركة "تينسينت" إنها تسعى إلى تعزيز منصات التواصل التابعة لها عن طريق دعم مجموعة واسعة من التطبيقات المرتبطة والتي تشمل العديد من الأنشطة مثل الألعاب، والترفيه، والمعلومات، والخدمات، ما يجعلها منصة للتواصل الاجتماعي أكثر من كونها تطبيقاً للتراسل الفوري فقط، وذلك على غرار خدمة "لاين" Line.

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من إطلاق تحديث جديد لتطبيق "وي تشات" الخاص بنظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية، وهو التحديث الذي جلب لمستخدمي هذا النظام ميزة جديدة للترجمة.