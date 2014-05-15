أول هاتف مزود بشاشتين يطلق في الإمارات

أعلنت شركة اتصالات اليوم عن طرحها حصرياً لعملائها في الإمارات الهاتف الذكي يوتافون YotaPhone الذي يعد أول جهاز في العالم يعمل بشاشتين. وقالت الشركة إن هذا العرض يأتي لتعزز المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الهواتف الذكية التي طرحتها لعملائها حتى الآن والمصحوبة بباقات تمنح أفضل قيمة مقابل التكلفة سواءً للعملاء بنظام الفاتورة أو بنظام الدفع المسبق.

ويتميز هاتف "يوتافون" بشاشتين بقياس 4.3 بوصة، الأولى شاشة "إل سي دي" تعمل باللمس، بحيث يمكن استخدامها مثل أي شاشة هاتف يعمل بنظام "أندرويد"، فهي مصممة لعرض مقاطع الفيديو، وتطبيقات الوسائط المتعددة والألعاب والتطبيقات الأخرى المستخدمة في الهواتف الذكية.

أما الشاشة الأخرى فتعمل بتقنية الحبر الإلكتروني E-Ink، بحيث تقوم هذه الشاشة بعرض المعلومات بناءً على اختيار المستخدم للاطلاع على الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاطلاع على أي مواد أخرى للقراءة أو غيرها من دون استهلاك البطارية.

يذكر أن الهاتف الجديد يتوفر حالياً في جميع مراكز أعمال اتصالات وعدد من المتاجر الرئيسية في الإمارات.