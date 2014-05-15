إتش تي سي" تكشف رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد"

كشفت شركة إتش تي سي اليوم الخميس النقاب عن هاتفها الذكي "إتش تي سي ون ميني 2" HTC One mini 2 الذي يعد النسخة المصغرة من هاتفها الذكي الرائد لهذا العام "إتش تي سي ون إم 8".

وتتطابق مواصفات وشكل الهاتف الجديد مع التسريبات التي سبقت الإعلان عنه، حيث إنه يأتي بنفس شكل وهيكل "إتش تي سي ون إم 8"، ولكنه يأتي مع كاميرا خلفية واحدة.

ويقدم "إتش تي سي ون ميني 2" الجديد الذي يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، شاشة بقياس 4.5 بوصة وبدقة 1280×720 بوصة، بالإضافة إلى 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 128 جيجابايت باستعمال بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع "مايكرو إس دي".