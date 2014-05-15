سوني تطلق كاميرا " Cyber-Shot" الاحترافية بالإمارات

أطلقت شركة سوني كاميرا "سايبر-شوت Cyber-Shot" جديدة قالت إنها تتميز بتصميمها المستوحى من كاميرات DSLR الاحترافية وتزخر بالعديد من المزايا، مثل خاصية تقريب بصري تصل إلى 50 ضعفاً، بالإضافة إلى خاصيتي نظام المواقع العالمي GPS وشبكات "واي فاي" المدمجتين.

وقالت الشركة إن قدرة التقريب البصري لكاميرا "دي إس سي-إتش إكس 400 في"DSC-HX400V تتيح إمكانية تقريب عالية بمقدار 100 مرة ما يسمح بالتقاط المعالم البعيدة في إطار كامل وبجودة عالية، بينما تساعد خاصيتي Optical SteadyShot وActive Mode في إنتاج مقاطع فيديو بالوضوح الكامل مع نقاء فائق بدون أي تشويش.

وأضاف سوني أنه ومن خلال خاصيتي "جي بي إس" و"واي فاي" المدمجتين، يمكن للمستخدمين ربط الصور بخرائط الموقع التي يمكن عرضها على الحاسب الشخصي مع إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو غيرها.

وتضم الكاميرا عدسةZEISS Vario-Sonnar T عالية الجودة وحساس Exmor R CMOS بإضاءة خلفية بدقة فعلية تبلغ 20,4 ميغابكسل ومعالج BIONZ X، ما يتيح التقاط صور عالية الوضوح بأدق تفاصيلها. حسب قول الشركة.

وذكرت سوني أن الكاميرا الجديدة تشترك مع كاميرتيCyber-shot RX10 و a7ذات الإطار الكامل، باحتوائها على تقنية نسخ التفاصيل والحد من التشويش المرتبط بالمكان، ما يضمن، وفقاً للشركة، التقاط صور أكثر نقاءً وقرباً إلى الواقع بألوان فائقة الجودة ودرجة تباين عالية وتفاصيل أدق حتى في الضوء الخافت.

وقالت الشركة إن كاميرا DSC-HX400V المدمجة، التي تشبه في شكلها كاميرا DSLR الاحترافية، تضم حلقة يدوية لتعديل مستوى التقريب البصري/التركيز ومفتاحاً لاختيار وضع التركيز اليدوي ووضع التركيز اليدوي المباشر وقرص الوظائف، وأزرار التخصيص إضافة إلى ذاكرة لحفظ الإعدادات المفضلة. علاوة على ذلك، تُتاح للمستخدمين، بفضل عناصر التحكم الكامل في أوضاع P/A/S/M، مجموعة من خيارات التعريض الضوئي لإنتاج صور وأفلام بالوضوح الكامل.

وأوضحت سوني أن خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "واي فاي"، المدمجة بالكاميرا، تساعد على إرسال الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، في حين تتيح خاصية الاتصال بالمدى القريب NFC إمكانية الربط السلس مع الأجهزة المتنقلة المتوافقة بلمسة واحدة.

وقالت الشركة إن كاميرا DSC-HX400V الرقمية الجديدة متوفرة حالياً في كافة معارض جمبو للإلكترونيات وعدد من الوكلاء المعتمدين في دولة الإمارات.