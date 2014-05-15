فيسبوك تحدث تطبيقها لنظام "آي أو إس"

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، تحديثا جديدا لتطبيقها الخاص بنظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة أبل الذكية، والذي يجلب معه مزايا جديدة، أبرزها إمكانية كتابة المنشورات حتى مع عدم توفر اتصال بالإنترنت.

ويقدم الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 10.0 من تطبيق فيسبوك لهواتف آيفون الذكية وحاسبات آيباد اللوحية أيضا، ميزة مراجعة المنشورات وذلك حتى يتسنى للمستخدم معاينة الهيئة التي سبتدو عليها بعد النشر.

وأصبح بإمكان المستخدمين كتابة المنشورات حتى عندما يكون الاتصال بالإنترنت ضعيفا أو مقطوعا وحفظها في التطبيق، ومن ثم نشرها بعد ذلك لدى توفر اتصال جيد بالإنترنت.

وذكرت فيسبوك أنها أجرت بعض التحسينات على سرعة تحميل المنشورات ضمن قسم "آخر الأخبار"، خاصة بالنسبة لهواتف آيفون وآيباد القديمة.

وبدأت فيسبوك باختبار ميزة جديدة على عينة من المستخدمين، وهي الميزة التي من شأنها عرض محتوى مقترح ضمن السياق بعد كتابة أي منشور، مثل أن يقوم التطبيق بعد إنشاء منشور حول مشاهدة فيلم معين، بعرض بطاقة تظهر الأصدقاء الذين شاهدوا نفس الفيلم سابقا مع الفترة الزمنية التي مضت على مشاهدتهم.

وكانت فيسبوك قد أطلقت قبل أيام تحديثا خاصا بالأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وهو التحديث الذي جلب ميزة كتابة المنشورات دون الاتصال بالإنترنت.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام "آي أو إس" تنزيل الإصدار الجديد الذي يأتي بحجم 59.4 ميغابايت من متجر "آب ستور".