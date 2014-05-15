مايكروسوفت تطلق تحديثاً لـ"ويندوز فون 8.1" للمطورين

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثاً لنسخة المطورين من نظام "ويندوز فون 8.1"، وذلك بهدف اختبارها قبل اعتمادها أو إطلاقها للمستخدمين.

وأوضحت مايكروسوفت أن التحديث الجديد، للنسخة التي تحمل اسم Windows Phone 8.1 Preview، ضم تحسينات تم العمل عليها بناء على تعليقات المستخدمين والمطورين.

وقال جوي بيلفوري، نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون ويندوز، إن التحديث عالج عدداً من الثغرات التي تم اكتشافها في النظام مؤخراً، كما ضم تحسينات للتقليل من استهلاك طاقة البطارية.

ويستطيع المطورون، الذين يملكون نسخة Preview على هواتفهم، تثبيت التحديث الجديد عبر الوصول إلى بند "تحديثات الهاتف" Phone Update، من قائمة الإعدادات Settings، ثم الضغط على "البحث عن تحديثات"Check for updates.

ويأتي إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل الهواتف الذكية الذي تطوره مايكروسوفت متزامناً مع طرح أول الهواتف العاملة بنظام "ويندوز فون 8.1" الجديد، وهو الهاتف "لوميا 630"، الذي يندرج تحت فئة الهواتف منخفضة التكلفة حيث يبدأ سعره من 160 دولارا.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد كشفت عن نظام "ويندوز فون 8.1" رسمياً الشهر الماضي إضافة إلى نسخة Preview المخصصة للمطورين، وهو النظام الذي يجلب عدة خصائص جديدة أبرزها المساعد الشخصي "كورتانا" ومركز الإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تكشف عن موعد محدد لطرح التحديث الجديد للمستخدمين العاديين، إلا أن المنتظر أن تطرحه الشركة أواخر هذا الشهر مع تطبيق جديد لإدارة الملفات من تطويرها.