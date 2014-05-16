عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية تكنولوجيا

فيسبوك تحدّث تطبيق إنستاجرام لنظام آي أو إس

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
رابط مختصر

أطلقت فيسبوك تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير التابع لها إنستاجرام لنظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة أبل الذكية.

ويهدف التحديث الجديد في المقام الأول للحد من عدد التحديثات الخاصة بالصور التي تجري مشاركتها عبر إنستاجرام على شبكة فيسبوك الاجتماعية.

وقامت فيسبوك ضمن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.0.11 بإزالة خيار مشاركة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على إنستاجرام تلقائيًا مع فيسبوك، حيث أصبح التطبيق لا يشارك مع فيسبوك إلا الصور التي يتعمد المستخدم مشاركتها، وذلك باستخدام زر المشاركة ضمن التطبيق.

ويرى البعض أن هذا التحديث يأتي للحد من مشكلة الكم الهائل من تحديثات الأنشطة التي يقوم بها مستخدمو خدمة إنستاجرام والبالغ عددهم 200 مليون والتي تظهر على صفحات أصدقائهم على فيسبوك.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام آي أو إس تنزيل الإصدار الجديد من تطبيق إنستاجرام، والذي يأتي بحجم 13 ميجابايت من متجر آب ستور.

كلمات دالّة

#فيسبوك, #مستخدمو فيسبوك, #انستغرام, #تحديث, #آيفون, #آبل, #آيباد, #الهواتف الذكية, #تطبيقات, #تطبيق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر