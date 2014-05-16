فيسبوك تحدّث تطبيق إنستاجرام لنظام آي أو إس

أطلقت فيسبوك تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير التابع لها إنستاجرام لنظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة أبل الذكية.

ويهدف التحديث الجديد في المقام الأول للحد من عدد التحديثات الخاصة بالصور التي تجري مشاركتها عبر إنستاجرام على شبكة فيسبوك الاجتماعية.

وقامت فيسبوك ضمن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.0.11 بإزالة خيار مشاركة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على إنستاجرام تلقائيًا مع فيسبوك، حيث أصبح التطبيق لا يشارك مع فيسبوك إلا الصور التي يتعمد المستخدم مشاركتها، وذلك باستخدام زر المشاركة ضمن التطبيق.

ويرى البعض أن هذا التحديث يأتي للحد من مشكلة الكم الهائل من تحديثات الأنشطة التي يقوم بها مستخدمو خدمة إنستاجرام والبالغ عددهم 200 مليون والتي تظهر على صفحات أصدقائهم على فيسبوك.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام آي أو إس تنزيل الإصدار الجديد من تطبيق إنستاجرام، والذي يأتي بحجم 13 ميجابايت من متجر آب ستور.