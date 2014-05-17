أبل وغوغل تغلقان الدعاوى القضائية بينهما

أعلنت أبل وغوغل عن اتفاق مشترك لإغلاق كافة الدعاوى القضائية الحالية بين الشركتين، ومن بينها الدعوى المقامة ضد الأولى بشأن انتهاك براءات اختراع مملوكة لشركة "موتورلا موبيليتي".

وأوضحت الشركتان أن الاتفاق لا يشمل أي قرارات بتبادل براءات الاختراع بينهما، إلا أنه يمهد لتعاون مشترك للعمل على تطوير براءات الاختراع في بعض المجالات.

ويسقط الاتفاق الدعاوى القضائية التي سبق أن أقامتها أي من الشركتين ضد الأخرى حول انتهاك براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه لا يوضح وضع الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركات المتعاونة مع غوغل لإنتاج أجهزة ذكية تعمل بالأنظمة التي تطورها، مثل سامسونغ.

وكانت سامسونغ قد أدينت قبل أسابيع قليلة بانتهاك براءات اختراع مملوكة لشركة أبل عند صناعة عدد من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية في سلسلة غالاكسي، وهي الأجهزة التي تعمل جميعها بنظام "أندرويد".

وفي المقابل، ستكون الدعاوى القضائية المقامة من شركة "موتورولا موبيليتي" ضد أبل من القضايا التي سيتم إغلاقها وفق الاتفاق، وهي الدعاوى التي بدأت منذ 2010 باتهامات بانتهاك هواتف "آيفون" لبراءات اختراع خاصة بكيفية التعامل مع شبكات اتصالات الجيل الثالث.

يذكر أن "غوغل" احتفظت ببراءات الاختراع التي كانت تملكها شركة "موتورولا موبيليتي" على الرغم من موافقتها على بيع الشركة إلى نظيرتها لينوفو في يناير الماضي مقابل 2.9 مليار دولار أميركي.