غوغل تستحوذ على شركة متخصصة في تطوير تقنيات الترجمة

استحوذت غوغل على شركة Quest Visual الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الترجمة باستخدام الواقع المعزز، في صفقة لم تكشف أي من الشركتين عن تكلفتها.

وسينتقل فريق عمل Quest Visual للعمل تحت إدارة غوغل، حيث ينتظر أن يساعد في تطوير خدمة الترجمة Google Translate التي تقدمها الشركة سواء عبر الويب أو عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.

وقال فريق عمل الشركة الناشئة، عبر موقعها الرسمي، إن بانضمامه إلى جوجل سيتم نقل تقنيات Quest Visual إلى خدمة Google Translate لتوسيع قاعدة اللغات التي تغطيها وزيادة مميزاتها.

وكانت شركة Quest Visual قد عرفت في الفترة الأخيرة بتطويرها لتطبيق ورد لنس Word Lens للأجهزة الذكية، والذي يعتمد على تقنية الواقع المعزز لتوفير ترجمات فورية لمستخدميه إلى مجموعة من اللغات المختلفة.

ويستخدم تطبيق ورد لنس كاميرا الأجهزة الذكية لتصوير الكلمات وترجمتها بشكل فوري إلى سبع لغات مختلفة، هي الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية، وهو التطبيق الذي لا يحتاج لاتصال بالإنترنت لكي يعمل.

ولم توضح شركة Quest Visual أي معلومات حول موقفها من الاستمرار في دعم تطبيق ورد لنس بعد الانضمام إلى غوغل، إلا أنها أكدت أن التطبيق وكافة باقات اللغات المتوافرة له متاحة للتنزيل بشكل مجاني لحين اتمام الانضمام.

يذكر أن شركة Quest Visual تم إنشاؤها في عام 2009 لتطوير تقنيات الترجمة، وذلك قبل أن تطلق الإصدار الأول من تطبيق ورد لنس لنظام iOS في 2010، ثم تبعته بإصدار أندرويد في 2012، وأخيرا إصدار مخصص لنظارة غوغل في العام الماضي.