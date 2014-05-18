كاسبرسكي لاب تكشف عن وجود تطبيقين مزيفين باسمها

أشارت شركة "كاسبرسكي لاب" إلى أن البرامج الزائفة لمكافحة الفيروسات قد بدأت بالظهور المتزايد في متاجر التطبيقات الخاصة بالمحمول، حيث وجدت الشركة أخيرا برنامجين من هذا القبيل يحاكيان منتجات الشركة في متجرين رسميين لتطبيقات المحمول.

وقالت الشركة إن التطبيق الزائف قد اكتشف في متجر ويندوز فون ستور Windows Phone Store، وهو أمر مستغرب، وفقا لكاسبرسكي لاب، ذلك لأن المجرمين الإلكترونيين يميلون إلى استهداف مستخدمي نظام أندرويد – عبر متجر غوغل بلاي – نظرا لانتشار استخدام هذه المنصة.

وقد جاء المنتج الزائف تحت اسم Kaspersky Mobile، مع أنه ليس لدى كاسبرسكي لاب برنامج بهذا الاسم في سلسلة منتجاتها، وهذا يدل على أن المحتالين لم يتوقعوا أن يلاحظ أحد هذا التباين.

ولفتت الشركة إلى أنه كانت هناك خاصية مهمة لهذا التطبيق بالتحديد، حيث إنه يجب على المستخدمين شراؤه، وهذا يعني أن مؤلفي البرنامج بدأوا على الفور حصد المال دون أن يضعوا خططا إضافية، مثل طلب مقابل لإزالة "البرمجيات الخبيثة" التي يزعم أنها اكتشفت على حواسيب المستخدمين.

أما التطبيق الزائف الثاني الذي يحاكي العلامة التجارية لكاسبرسكي لاب كان يباع على غوغل بلاي وأطلق عليه اسم Kaspersky Anti-Virus 2014. وكما هو الحال بالنسبة للتطبيق الأول، أكدت الشركة أنه لا يوجد منتج مخصص للأجهزة المحمولة من منتجات كاسبرسكي لاب بهذا الاسم.

أما صور الشاشة التي نشرت على صفحة المنتج الزائف كانت قد نسخت من الصفحة الرسمية لمنتج Kaspersky Internet Security for Android. وعلى خلاف متجر Windows Phone Store لم يكلف مبتكرو هذا التطبيق الزائف أنفسهم حتى بإضافة أداة مسح محاكية – هذه الخاصية قد ذكرت ضمن بسلسلة من البيانات الظاهرة فوق الشعار "الرسمي".

وقال رومان أونوتشيك، كبير محللي البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي لاب، في تعليق على ذلك، إن مسألة مكافح الفيروسات الزائف مدفوع الأجر للأجهزة المحمولة بدأت من ظهور برنامج Virus Shield في متجر غوغل بلاي.

وأضاف أونوتشيك "الآن نحن نرى كيف أن نجاح برنامج خبيث واحد أدى إلى ظهور مستنسخات عدة. المجرمون الإلكترونيون الذين يرغبون في جني الأموال بسرعة من المستخدمين غير اليقظين يقومون ببيع عشرات التطبيقات الزائفة، وينسخون تصميم المنتجات الأصلية، ولكن لا يستطيعون نسخ وظائفها".

وأكد أونوتشيك الذي توقع أن يزيد عدد هذه التطبيقات الزائفة، أن الآليات الأمنية التي تلجأ إليها المتاجر الرسمية لا تستطيع التغلب على هذه المظاهر الاحتيالية.

وكانت شركة غوغل قد قامت في شهر أبريل الماضي بإزالة أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات، وهو تطبيق "فايروس شليد" Virus Shield، من متجر غوغل بلاي بعد ما تبين أنه مزيف، وأنه في الحقيقة مجرد خدعة كلفت المستخدمين 3.99 دولار.