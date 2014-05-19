شركة "أبل" الأكثر انتهاكاً لبراءات الاختراع في 2013

احتلت شركة أبل صدارة قائمة الشركات التي واجهت دعاوى قضائية متعلقة بانتهاك براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2013.

وواجهت أبل خلال العام الماضي 59 دعوى قضائية من شركات تتهمها بانتهاك براءات اختراع مملوكة لها، وذلك حسب دراسة أجرتها شركة Lex Machina المتخصصة بالتحليلات القانونية.

وأشارت الشركة إلى أن الشركات العاملة في مجال التقنية والاتصالات هي أكثر الشركات التي واجهت دعاوى قضائية بانتهاك براءات اختراع في 2013، حيث تصدرت المراكز العشرة الأولى في القائمة التي أعدتها.

وتلت أبل في القائمة شركة أمازون، حيث واجهت 50 دعوى قضائية بانتهاك براءات اختراع في الولايات المتحدة فقط، فيما جاءت شركة at&t للاتصالات في المرتبة الثالثة بعد أن واجهت 45 دعوى قضائية.

وحلت شركة غوغل في المرتبة الرابعة، حيث واجهت 39 دعوى قضائية، تليها شركات ديل وإتش تي سي وسامسونج بعد أن واجت كل منها 38 دعوى قضائية في 2013.

وجاءت مايكروسوفت في المرتبة الثامنة بعد أن تم اتهامها في 35 دعوى قضائية بانتهاك براءات اختراع مملوكة لجهات أخرى، فيما حلت إل جي في المرتبة التاسعة برصيد 34 دعوى قضائية ضدها وهو نفس رصيد الدعاوى التي أقيمت ضد شركة إتش بي.

يذكر أن أبل كانت قد اتفقت مؤخراً مع غوغل على غلق دعاوى انتهاك براءات الاختراع المتعلقة بالهواتف الذكية المرفوعة من أي من الشركتين ضد الأخرى، وهو الأمر الذي أغلق أبواب عدة قضايا أبرزها قضية اتهام أبل بانتهاك براءات اختراع متعلقة بتقنيات الاتصال بشبكات الجيل الثالث في هواتف آيفون.