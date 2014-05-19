يوتيوب تخصص مليار دولار للاستحواذ على موقع Twitch

كشفت مصادر عن توصل مسؤولي يوتيوب لاتفاق للاستحواذ على موقع "تويتش" Twitch.tv المتخصص في بث ومشاركة الفيديوهات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية.

وأوضحت المصادر، حسب تقرير أبرزته مجلة Variety الأميركية، أن مسؤولي يوتيوب اقتربوا من حسم الصفقة نهائياً مقابل مليار دولار أميركي تدفع نقداً.

ويعد موقع Twitch واحداً من أكبر المنصات الاجتماعية التي تجمع المهتمين بالألعاب الإلكترونية على الإنترنت، حيث يقدر عدد مستخدمي الموقع بنحو 45 مليون مستخدم شهرياً.

ويستخدم الموقع في مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى بث جلسات اللعب المتعدد مباشرة، وهو الموقع الذي يدعم البث من منصات الألعاب مثل "إكس بوكس" و"بلاي ستيشن".

وكان موقع Twitch قد تم إطلاقه في 2011 من قبل مؤسسي خدمة Justin.tv المتخصصة في البث المباشر للفيديو عبر الإنترنت، بالتعاون مع بعض المستثمرين، وذلك بعد أن نال دعما ماديا يقدر بنحو 35 مليون دولار.

وينتظر أن يتحقق مسؤولو يوتيوب من الموقف القانوني للصفقة قبل الإعلان عنها بشكل نهائي، خاصة قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الولايات المتحدة، حيث ستضمن الصفقة لموقع مشاركة الفيديوهات المملوك لشركة غوغل الاستحواذ على نسبة كبيرة من حصة مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

يذكر أن يوتيوب يعد أكبر موقع لمشاركة وبث الفيديوهات عبر الإنترنت، حيث يستخدمه ما يزيد عن مليار مستخدم نشط شهرياً، ويرفع إليه نحو 100 ساعة من الفيديوهات كل دقيقة، ويشاهد عليه ما يزيد عن 6 مليارات فيديو كل شهر.